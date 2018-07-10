مقتل عشرات الحوثيين فى هجوم نوعى للجيش اليمنى شمال صعدة

(أ ش أ)

لقى العشرات من عناصر ميليشيات الحوثى مصرعهم، إثر عملية عسكرية نوعية نفذتها وحدة قتالية خاصة فى قوات الجيش الوطنى اليمنى فى جبهة باقم شمالى محافظة صعدة.

ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية عن قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد صالح قروش، قوله: أن وحدة قتالية خاصة من اللواء نجحت فى تنفيذ عملية عسكرية نوعية وخاطفة على مواقع الميليشيات فى منطقة أبواب الحديد فى مديرية باقم، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من المتمردين.

وأوضح أن مقاتلى اللواء تمكنوا من استعادة كميات كبيرة من الأسلحة كانت بحوزة الميليشيات، شملت قذائف "آر بى جي" وقذائف هاون، وكميات كبيرة من الألغام المتنوعة، فضلا عن عشرات الصفائح من الذخائر المختلفة.

وأكد قروش أن الميليشيات تعيش أيامها الأخيرة إثر تهاوى مواقعها وتزايد ضحاياها، نتيجة العمليات النوعية التى تنفذها قوات الجيش الوطنى والتحالف العربي، والتى كان آخرها تدمير مخازن للسلاح ومنظومة اتصالات تابعة لها، ما أدى إلى عرقلة تحركاتها وإرباك صفوفها.