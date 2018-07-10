مصرع مسن أسفل عجلات قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقى مسن بقرية نشوة محافظة الشرقية، مصرعه، أثناء عبوره شرط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاه، وتم إخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا باصطدام بقطار رقم 945 القادم من القاهرة، إلي بورسعيد، ب" عبد المقصود م ح" 77 سنة موظف بالمعاش، مقيم قرية نشوة مركز الزقازيق، أثناء عبوره شرط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاه، وتوفى نتيجة إصابته بنزيف داخلى بالمخ، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة مستشفى الزقازيق الجامعى.