مصادر يمنية: ميليشيات الحوثى تخطط لطرد آلاف الموظفين

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قالت مصادر يمنية اليوم الثلاثاء إن ميليشيات الحوثى لجأت إلى أسلوب جديد لتوطين عناصرها فى المؤسسات الحكومية فى المناطق الخاضعة لسيطرتها على نحو غير مسبوق.

وذكرت المصادر وفقا لقناة (العربية) - أن الميليشيات أجرت عملية جرد شاملة لعناصرها فى المراكز الأمنية وأقسام الشرطة والحواجز الأمنية، ومؤسسات الدولة الأخرى استعدادا لاتخاذ إجراء جديد بشأنهم.

ولفتت المصادر إلى أن ميليشيات الحوثى أقدمت خلال الأشهر الماضية على تثبيت الآلاف من عناصرها المتعاقدين فى مؤسسات الدولة، واستثناء المئات من المتعاقدين غير الموالين لها استمرارا للتفرقة والتمييز العنصرى الذى تنتهجه مع كافة أبناء المجتمع اليمنى بمختلف انتماءاتهم وأطيافهم.

وأوضحت أن الميليشيات بعد تغلغل عناصرها والموالين لها فى مؤسسات الدولة، قررت توطينهم بشكل رسمى فى المؤسسات المدنية والعسكرية دون اللجوء للأساليب السابقة.