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مرور الشرقية يتحفظ على7 سائقين لقيادتهم تحت تأثير المخدر

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 07:54 ص
مرور الشرقية يتحفظ على7 سائقين لقيادتهم تحت تأثير المخدر حملة مرورية - ارشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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شنت،  إدارة مرور الشرقية،  حملات موسعة علي الطرق السريعة وداخل المدن لضبط المخالفات المرورية، وفحص عدد من السائقين لقيادتهم السيارات تحت تأثير المخدر، وتم فحص  10 حالات تبين قيام 7 منهم  بتعاطي المخدر، وتم التحفظ عليهم كما تم تحرير عدد من المخالفات المرورية.

أسفرت الحملات التى أشرف عليها العميد محمد عامر، مدير إدارة مرور الشرقية، بالتنسيق مع المقدم هيثم تهامى، رئيس مباحث مرور الشرقية، بتوجيهات من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، واللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، بالتنسيق مع مديرية الصحة، عن فحص 10 سائقين تبين إيجابية  7 منهم بتعاطيهما المواد المخدرة أثناء القيادة، ومنهم  كل من "محمود ف ا" مقيم القاهرة، قائد السيارة رقم 8746 د ق ب، و" حسن م " قائد السيارة رقم 5716 زفتي غربية، و" محمد أ خ" قائد السيارة رقم 4941 مقيم المنصورة دقهلية.

تم التحفظ عليهم طبقا للقانون الجديد، والذى يقضى بمعاقبة كل من يقود مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن عام، يتم زيادتها إلى عامين، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه إذا ترتب على ذلك إصابة شخص.

 


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