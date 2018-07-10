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مرصد الإفتاء يشيد بقرار البرلمان الأوروبى تخصيص يوم لتخليد ذكرى ضحايا الإرهاب

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 11:05 ص
مرصد الإفتاء يشيد بقرار البرلمان الأوروبى تخصيص يوم لتخليد ذكرى ضحايا الإرهاب دار الإفتاء المصرية
كتب لؤى على
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أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بموافقة البرلمان الأوروبى على تخصيص يوم عالمى سنويًّا تخليدًا لذكرى ضحايا التنظيمات الإرهابية كـ "داعش" و"القاعدة" حول العالم.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد محجوب: "أن البرلمان الأوروبى وافق على قرار يتضمن الموافقة على مقترح السفارة العراقية لدى الاتحاد الأوروبي بتخصيص يوم عالمى من كل عام تخليدًا لضحايا داعش والقاعدة في العالم". كما أوضح البيان أن القرار تضمن محاور عديدة في مجالات الحوار السياسي والتعاون والعلاقات المؤسسية، فضلًا عن العديد من الفقرات التي تعمل على تعزيز وتطوير العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية العراق، حيث يدعو القرار إلى تقديم المساعدة من أجل تعزيز النظم السياسية والديمقراطية وسيادة القانون والتعاون في مجالات عديدة تدعم الاستقرار والتنمية في العراق.

وقال المرصد: إن قرار البرلمان الأوروبي يعكس رؤيته الساعية نحو تحقيق الأمن والاستقرار بمواجهة التهديدات الإرهابية على كافة الأصعدة، فضلًا عن موقفه الداعم لتبني سياسات مكافحة فاعلة للتصدي لهذه التنظيمات بهدف اتخاذ مختلف التدابير الوقائية لمواجهة أعمال الإرهاب. على الجانب الآخر يشير موقف البرلمان إلى حرصه على الاجتماع الدائم مع الأطراف الفاعلة في منطقة الشرق الأوسط من أجل تبادل وجهات النظر حول وسائل مكافحة الإرهاب وقبوله المقترحات البنَّاءة لتقويض عمل التنظيمات المتطرفة لتنسيق الجهود بين الجهات المعنية من أجل مواجهة تهديد التطرف الذي يؤثر في مناخ الأمن والسِّلْم بالمنطقة.

كما يدعو المرصد لتكثيف الجهود الدولية والإقليمية من أجل تعزيز القدرات الأمنية لمواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة ومنع انتشارها والقضاء عليها وتجفيف منابع الإرهاب بتتبع مسارات تجارة السلاح ومصادر تمويل الإرهاب حتى يسود مناخ عالمي آمن قائم على أسس التعددية والتسامح والعيش المشترك وقبول الآخر.


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