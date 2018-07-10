محافظة القاهرة تبدأ توصيل الغاز الطبيعى لمنطقة الأميرية فى الزاوية

ماجد تمراز

بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة وحي الزاوية الحمراء، في مشروع توصيل الغاز الطبيعي بمنطقة الأميرية البلد، تحت إشراف مدير إدارة الطرق، ضمن خطوات المحافظة لإدخال مرفق الغاز بعدد من الشوارع ببعض الأحياء التى لم يصل إليها.

كما بدأت أجهزة الحي، في تطوير شارع حدائق السادات بالقصيرين، بالتنسيق مع هيئة نظافة وتجميل محافظة القاهرة ورفعت إشغالات المقاهي المخالفة من مساكن مستعمرة محطه الكهرباء.

ومن ناحية أخرى، أغلقت أجهزة حى شبرا، مخبزًا بشارع أحمد حلمى، لحين استكمال اشتراطات الحماية المدنية، وأغلقت جراجًا تم تحويله إلى شركة لبيع ملابس بشارع الترعة البولاقية بشبرا، حيث تم تحويله لنشاط مخالف دون الرجوع للحى.