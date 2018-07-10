متحدث الرئاسة: مصر مليئة بالمواهب وتمتلك كنزًا من القوة البشرية

كتب محسن البديوى

كشف السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، كواليس استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أبطال مصر فى دورة العاب البحر المتوسط التى أقيمت مؤخرًا فى أسبانيا، قائلًا :" لقد كان يومًا رائعًا".

وقال "راضى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة فى مصر" المذاع علي قناة "الحياة"، أن الرئيس السيسى استقبل أبناء مصر لأنهم رفعوا اسم مصر عاليا وحققوا 45 ميدالية فى ألعاب مختلفة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسى طالب الأبطال بالمزيد من الجهد والاستعداد لأولمبياد طوكيو 2020، كما اطلع على استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بعد التكريم مباشرة ومحاور عملها.

وتابع:" مصر مليئة بالمواهب، ولديها وعاء كبير جدًا من الشباب يتيح الفرص لانتقاء المواهب القادرة على تحقيق بطولات عالمية وميداليات ذهبية وحصدت كؤوس عالم فى مختلف المجالات".

وأكد أن مراكز الشباب تمثل شبكة كبيرة فى كل نواحى مصر لاكتشاف المواهب، وهذا هو هدفنا وهذا هو الدور الذى تقوم به وزارة الشباب بالاشتراك مع الجهات الأخرى، ليصبح لدينا قاعدة عريضة من الأبطال فى مجالات مختلفة، مشيرا إلى أن اللاعب العالمى محمد صلاح مثال للشاب المصرى الطموح والنجاح فى مجاله وهو خير مثال للشباب المصرى بعد تحقيقه لكل هذه الإنجازات، معقبًا:"لو هناك آلية لاكتشاف المواهب مبكرًا لوجدنا محمد صلاح تانى وتالت، والقوة البشرية فى مصر كبيرة وتعتبر كنز كبير يحتاج من يستطيع اكتشافه عن طريق آلية تضمن اكتشاف المواهب واستمرارية عملها".