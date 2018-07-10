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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 03:54 ص
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كيم جونج أون يتفقد مقاطعة سامجيون بكوريا الشمالية

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 03:26 ص
كيم جونج أون يتفقد مقاطعة سامجيون بكوريا الشمالية زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز)
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زار زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أمس الاثنين، مقاطعة سامجيون، حيث تفقد مزرعة تشونجهونج، و مواقع بناء المنازل و مصنع لإنتاج مساحيق البطاطس.

وتحتوى مقاطعة سامجيون على مناطق سياحية مفتوحة للأجانب فى حى العمال موبونج بالقرب من جبل بيكدو، حيث سميت باسم منطقة موبونج الخاصة للجولات الدولية، لتكون منطقة سياحية مفتوحة للأجانب، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية.

ويعد الحة الواقع بإقليم ريانج جانج، منطقة جيدة للسياحية لاحتوائه على المرافق الضرورية لذلك، كذلك وجود مطار عسكرى بالقرب من المقاطعة، مما يحسن سبل الوصول إلى المنطقة.

 

 


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