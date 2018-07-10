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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 02:30 م
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قمة بين دول الاتحاد الأوروبى والبلقان فى لندن لتعزيز التعاون

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 01:08 م
قمة بين دول الاتحاد الأوروبى والبلقان فى لندن لتعزيز التعاون الاتحاد الأوروبى - أرشيفيه
(أ ف ب)
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يعقد قادة عدة دول من الاتحاد الأوروبى وست دول من البلقان الغربى قمة، اليوم الثلاثاء، فى لندن بهدف تعزيز التعاون الاقتصادى والأمنى بين الطرفين.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى فى بيان "التاريخ يعلمنا أن كون منطقة البلقان الغربي مستقرة وآمنة يتيح لأوروبا أن تكون اكثر استقرار وامنا".

وأضافت "نغادر الاتحاد الأوروبى فى مارس المقبل لكننا نبقى ملتزمين بشكل كامل في تحسين إزدهار وامن البلقان الغربى وأووربا، اليوم وفي السنوات المقبلة".

وستعقد ماي مؤتمرا صحفيا في ختام القمة عند الساعة 16,26 إلى جانب المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البولندى ماتيوش مورافيتسكى.

وهذه القمة في لندن هي الخامسة من نوعها وتندرج فى إطار سلسلة اجتماعات يطلق عليها اسم "عملية برلين" بدأت في العام 2014 لتشجيع الإصلاحات وتطوير دول البلقان الغربى التي بدأت جميعها عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى.

وتضم عدة دول من الاتحاد الأوروبى بينها المانيا والنمسا وكرواتيا وفرنسا وايطاليا وبولندا وبريطانيا وسلوفينيا الى جانب ست دول من البلقان الغربى هي البانيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة والبوسنة وكوسوفو ومونتينغرو وصربيا).

وبدأت القمة الاثنين مع اجتماع لوزراء الخارجية في غياب الوزير بوريس جونسون الذي قدم استقالته الاثنين من الحكومة البريطانية بسبب خلافه مع ماي حول طريقة تنفيذ بريكست.

واعلنت ماي عن مضاعفة المساعدة المالية البريطانية الى دول البلقان الغربي بهدف تعزيز مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والارهاب في المنطقة. ورفعت المساعدة من 41 مليون جنيه استرلينى (46,4 مليون يورو) في 2018-2019 إلى 80 مليونا (90,4 مليون يورو) فى 2020-2021.

وفى نهاية يونيو وافق الاتحاد الأوروبى على فتح مفاوضات انضمام البانيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة في صيف 2019 لكن هذا القرار ترافق مع عدة شروط تتعلق بمواصلة الاصلاحات وخصوصا في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والفساد بسبب التحفظات التى ابدتها فرنسا وهولندا.


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