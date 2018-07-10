video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 10 يوليه 2018 12:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

قاض أمريكى يمدد مهلة إعادة جمع أطفال بذويهم المهاجرين

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 11:33 ص
قاض أمريكى يمدد مهلة إعادة جمع أطفال بذويهم المهاجرين أطفال المهاجرين -أرشيفية
(أ ف ب)
إضافة تعليق

منح قاض أمريكى، أمس الاثنين، الحكومة مزيدا من الوقت لجمع أطفال لا تتجاوز أعمارهم خمس سنوات بذويهم المهاجرين الذين فصلوا عنهم تطبيقا لإجراءات تقضى "بعدم التهاون" مع الهجرة غير القانونية، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

وجاء القرار بعد تأكيد محام للدولة أن نحو نصف الاطفال البالغ عددهم 102 يمكن ان يعادوا الى ذويهم بحلول مهلة سابقة كانت ليوم الثلاثاء.

وهم من بين اكثر من 2300 طفلا فصلوا عن عائلاتهم عند عبورهم الحدود بشكل غير شرعى حتى لو كانوا يطلبون اللجوء.

وعدد كبير منهم يفرون هربا من الفقر وأعمال العنف فى دول أمريكا الوسطى.

وأوقف ترامب العمل بتلك الإجراءات في 20 يونيو فى أعقاب احتجاجات فى الداخل والخارج على فصل الاطفال، وأحيانا فى أقفاص.

ولذا طلبت وزارة العدل من قاض فدرالى تعديلا لقرار من عام 1997 يقضي بعدم امكانية احتجاز اطفال لأكثر من 20 يوما ريثما تنظر المحكمة فى إجراءات بحقهم.

لكن القاضية دولي غي أعلنت في ساعة متأخرة الاثنين، بعد تمديد المهلة، أنها ترفض فكرة ابقاء مهاجرين قاصرين في الاحتجاز لفترة غير محددة كما تسعى له الحكومة. وقالت انه لا لوم على الأطفال، ومثل تلك الترتيبات ليست في مصلحتهم.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أواخر الأسبوع الماضى، ان السلطات وتحت الضغط لاعادة جمع العائلات، تبذل جهودا حثيثة لاعادتهم وسط اختفاء سجلات تؤكد صلة الاولاد بذويهم، وفي بعض الاحيان اتلافها، رغم أن ذلك ليس فى إطار محاولات مقصودة للتشويش.

وفي جلسة المحكمة فى سان دييجو، منح القاضى دانا سابرو السلطات وقت إضافيا لتحديد الأطفال الذى سيعودون إلى ذويهم، فيما قالت محامية الحكومة ساره فابيان ان 54 من الأطفال يمكن أن تتم إعادتهم قبل إنقضاء مهلة الثلاثاء، بحسب تقارير وسائل الإعلام الأمريكية.

وكان سابرو قد أمر فى وقت سابق باعادة آلاف الأطفال الذين تبلغ أعمارهم خمس سنوات وفوق الى ذويهم بحلول 26 يوليو، لكن جلسة الاثنين لم تتطرق لقضاياهم.

وفي المجموع تحتجز السلطات نحو 11,800 قاصر عبروا الحدود بشكل قانونى. ونحو 80 بالمئة منهم مراهقون حاولوا العبور بدون ذويهم، بحسب ما أعلنه وزير الصحة والشؤون الإنسانية، أليكس عازار.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسرار لقاءات "الغرف المغلقة" بين رجل الأعمال البريطانى أرون بانكس وسفير موسكو لتمرير "البريكست".. 11 اجتماع جمعهما قبل استفتاء الخروج.. وأوبزرفر تؤكد: عددها أكثر من المعلن.. والكونجرس يبحث الصلة مع حملة "ترامب"

صور.. ترامب يعين القاضى المحافظ بريت كافانو عضوا فى المحكمة العليا

صور.. العالم هذا الصباح.. تايلاند تواصل إنقاذ المتبقين من أطفال الكهف.. اليابان تبحث عن ناجين بعد مصرع 141 شخصا بسبب الأمطار.. ترامب يعين بريت كافانو عضوا فى المحكمة العليا.. ومسلحون يقتحمون كنيسة بنيكاراجوا

البنتاجون: قرار ترامب إلغاء مناورات عسكرية مشتركة مع سول سيوفر 14 مليون دولار

اخبار عالميه

اطفال مهاجرين

امريكا

هجره

دونالد ترامب




لا تفوتك
النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة