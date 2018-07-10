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فيديو.. متحدث "العاصمة الإدارية": بدء الطرح الثالث للأراضى الأسبوع المقبل

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 08:50 م
فيديو.. متحدث "العاصمة الإدارية": بدء الطرح الثالث للأراضى الأسبوع المقبل العميد خالد الحسينى المتحدث الرسمى للعاصمة الإدارية الجديدة
كتب أحمد عبد الرحمن
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قال العميد خالد الحسينى، المتحدث الرسمى للعاصمة الإدارية الجديدة، إن تنفيذ الطرح الثالث من الأراضى للمستثمرين والمطورين العقاريين سيبدأ اعتباراً من منتصف الشهر الجارى، الأسبوع المقبل تقريباً، مضيفاً أن الأراضى يتم طرحها للبيع للمستثمرين والمطورين العقاريين، وتم الانتهاء من بيع وتسليم كافة أراضى الطرح الأول والثانى.

 وأضاف الحسينى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأى عام"، على فضائية "ten"، أنه جارٍ طرح الحى السكنى الثامن والأخير فى الترتيب فى العاصمة الإدارية بمساحة 2500 فدان، موضحاً أن هناك لجنة لتقييم الأسعار.

وأشار إلى أن هناك حوالى 18 طلبا لم يكن لهم فرصة فى الطرح الثانى وتم ترحيل طلباتهم للطرح الثالث، وسيكون لهم أولوية فى تخصيص واستلام الأراضى، وهو مؤشر بأن يتم الانتهاء من الطرح الثالث سريعاً كما حدث فى الأول والثانى، ويأتى بدخل وسيولة مالية للانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية والمشاريع الجارى تنفيذها، بعيداً عن ميزانية الدولة.

 

 


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الطرح الثالث للأراضى بالعاصمة الإدارية

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