فيديو جديد للحظة ضبط لصوص تسللوا لمدينة أثرية مكتشفة بالمنيا لسرقتها

كتب محمود عبد الراضى

ينشر "اليوم السابع" فيديو جديد، يظهر نجاح الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة جديدة لتهريب القطع الأثرية والكنوز الخالدة لخارج البلاد، بعد اكتشاف مدينة أثرية بالكامل تحت الأرض بمحافظة المنيا.

واستعان التشكيل العصابى المنظم بمجموعة من العمال والمتخصصين فى مجال الحفر عن الآثار، ونجحوا فى تحديد المدينة الأثرية أسفل الأرض على امتداد نحو 2 كيلو متر، ممتلئة بالقطع الأثرية النادرة وبها كنسية رومانية قديمة.

ويرجع تاريخ المدينة الأثرية المكتشفة للعصر اليونانى الرومانى وبها العديد من المقابر الأثرية المنحوتة فى الصخر تمتد إلى حوالى 2كم بعرض 600 متر، وحاول المهربون نهب الكنوز المواد بها وتهريبها للخارج.

وتحفظت أجهزة الأمن على 483 من القطع الأثرية النادرة يرجع تاريخها لعصور زمنية مختلفة.