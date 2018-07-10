فيديو.. الرئيس السيسى يمنح الأوسمة الرياضية لأبطال "ألعاب البحر المتوسط"

كتب محمد الجالى

ينشر "اليوم السابع" مقطع فيديو أعده مكتب المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية حول استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، للاعبين الفائزين بميداليات فى دورة ألعاب البحر المتوسط الثامنة عشر، التى أقيمت خلال الفترة من 22 يونيو وحتى 1 يوليو الجارى فى إسبانيا.

ومنح الرئيس الأوسمة الرياضية من الطبقات الأولى والثانية والثالثة للأبطال الرياضيين والأجهزة الفنية التى تولت تدريبهم.

وكان السفير بسام راضى المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، قال إن الرئيس أشاد بما حققه أبطال مصر خلال منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط من إنجازات متميزة، رفعت اسم مصر وريادتها عالياً في المحافل الرياضية العالمية، مثنياً على ما أظهره هؤلاء الأبطال من قدر عالٍ من المسئولية الوطنية والتميز، أدخلوا به السعادة إلى قلوب المصريين فنالوا احترام وتقدير الشعب المصري بأكمله.

وأكد الرئيس أن الدولة لا تألو جهداً فى توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين المصريين، باعتبار الرياضة رسالة سامية ونشاط راق يسهم فى استثمار طاقات الشباب وتوجيهها نحو مجالات مفيدة لهم ولوطنهم، معرباً عن تطلعه لبذل جميع المنتمين للمنظومة الرياضية مزيدٍ من الجهد لتحقيق إنجازات رياضية تُساهم في تبوء مصر للمكانة التي تستحقها إقليمياً ودولياً.

حضر مراسم التكريم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، بالإضافة إلى رئيس ونائب رئيس بعثة ألعاب البحر المتوسط، وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية المصرية.