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فلسطين: الاحتلال منع رفع الأذان بالحرم الإبراهيمى 298 وقتا بالنصف الأول من 2018

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 08:13 م
فلسطين: الاحتلال منع رفع الأذان بالحرم الإبراهيمى 298 وقتا بالنصف الأول من 2018 قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ
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 قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينى الشيخ يوسف ادعيس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلى، منعت رفع الأذان فى الحرم الإبراهيمى فى الخليل، أكثر من 298 وقتا، بينها أذان صلاة الجمعة، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضح ادعيس، فى بيان صحفى، مساء اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال عزز من تواجده على كافة مداخل المسجد، وأغلقه ليومين متتالين بحجة الأعياد، فى الفترة ذاتها.

وقال: إن آخر هذه الانتهاكات كان أمس الإثنين، عندما أقدم مستوطنون متطرفون على حفر ما يسمى "الوصايا العشر" على أبواب اليوسفية المطلة على الصحن والباب المطل على غرفة العنبر فى المسجد، فى تحد صارخ ومستفز للمسلمين.

وأضاف أن "عربدات المستوطنين وانتهاكاتهم وصلت إلى حد إقامة حفل موسيقى داخل المسجد الإبراهيمى فى منطقة الصحن، استمرت لساعات متأخرة من الليل، كما واصل مستوطنون نصب خيام ضخمة فى ساحات المسجد الجنوبية بجانب مبنى الاستراحة المؤدية إلى ملعب الإبراهيمية".

وأشار ادعيس، إلى أن انتهاكات الاحتلال وصلت إلى التدخل فى أعمال الترميم، والمياه، والصيانة والحدائق وحتى أشجار المسجد وساحاته، والضغط باتجاه إنشاء مظلة فى منطقة الصحن على شكل قبة كنيس.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال منعت عمل طواقم لجنة إعمار الخليل فى الساحات الخارجية، كما منعت عمال النظافة من تنظيف الحدائق الخارجية للمسجد والاعتناء بها.

وقال إن "الهجمة الشرسة التى يتعرض لها المسجد الإبراهيمى لا تتوقف عند سوائب المستوطنين، بل امتدت إلى المستوى الرسمى، بإعلان ما يسمى وزير الأمن الداخلى جلعاد اردان افتتاح مركز شرطة للاحتلال، خلال الزيارة الاستفزازية التى قام بها للمسجد الإبراهيمى الشريف، كذلك اقتحام وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلى المسجد، وسط إجراءات مشددة".

وشدد ادعيس على ضرورة تضافر كافة الجهود، لحماية المسجد الإبراهيمى والبلدة القديمة من الخليل، وتعزيز صمود الأهالى هناك، فى مواجهة الاحتلال وإجراءاته العنصرية.


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