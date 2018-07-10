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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 02:52 م
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غلق مصنعى ملابس بالزيتون لإدارتهما بدون ترخيص من الحى

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 01:15 م
غلق مصنعى ملابس بالزيتون لإدارتهما بدون ترخيص من الحى المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب ماجد تمراز
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أغلقت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة وحى الزيتون،مصنعى ملابس فى(6 ب) شارع سنان، لإدارتهما بدون ترخيص من الحى، خلال حملة نظمها إدارتا المحلات والإسكان لمراجعة تراخيص المحلات، بنطاق الحى.

كما أعادت الأجهزة التنفيذية لحي الزيتون، غلق مخبز كائن في 14شارع بن سندر، خلال حملة أشرف عليها محمد عبدالهادي، سكرتير حى الزيتون، حيث تم مصادرة المعدات داخل المخبز، لإدارته بدون ترخيص وعدم توافر اشتراطات الدفاع المدن، مما يضر بسكان العقار.

كما تمكنت أجهزة حى دار السلام التنفيذية، من غلق مصنع ملابس مخالف بالعقار 15 شارع محمد شحتة، كما تم غلق ورشة سمكرة بشارع المعهد الدينى، مع غلق مغسلة تكاتك  بشارع جمال أبو جبل من شارع عبد الحميد مكى.



 


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