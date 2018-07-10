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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 04:35 م
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غلق شارع أبو بكر الصديق بالأميرية لإلغاء خط مياه

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 02:56 م
غلق شارع أبو بكر الصديق بالأميرية لإلغاء خط مياه المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب:- ماجد تمراز
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أعلنت رئاسة حى الأميرية، غلق شارع أبو بكر الصديق، أمام حركة السيارات، بسبب استبدال خط مياه بخط آخر، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب.

وأكد المهندس خالد أبو ضيف، رئيس حى الأميرية، أن خط المياه المتواجد بشارع أبو بكر الصديق ويصل قطره 1000ملم، يمثل خطورة على العقارات المتواجدة بالقرب منه ، حيث أنه يؤثر على أساسات العقارات.

وأضاف رئيس حى الأميرية، فى تصريحات خاصة، أنه لابد من نقل خط المياه بعيدا عن العقارات، لضمان سلامتها الإنشائية، موضحا أنه سيتم استبداله بخط مياه آخر قطره 800 ملم، وسيسير بعيدا عن العقارات.

 
 

 


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