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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 01:49 م
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علاء زهران: مصر تحتاج ضخ استثمارات 7500 مليار لتحقيق النمو المطلوب

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 12:09 م
علاء زهران: مصر تحتاج ضخ استثمارات 7500 مليار لتحقيق النمو المطلوب علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي
كتب : مصطفى عبد التواب
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قال علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومى، إن مصر تواجه تحديات كبيرة فى تحقيق أهداف استراتيجية 203، مع ضرورة ضخ استثمارات تزيد عن 7500 مليار جنيه لتحقيق النمو المطلوب.

وأضاف رئيس معهد التخطيط القومى، خلال كلمته بالدورة السادسة من فعاليات حوار السياسات رفيع المستوى حول تخطيط التنمية فى افريقيا، أن  الهدف الأساسى فى استراتيجية 2030 هو امتلاك اقتصاد متنوع وتهيئة بيئة الاستثمار ليكون هناك استثمار آمن لرأس المال البشري، بالاضافة الى تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار زهران إلى أن  معهد التخطيط القومى ساهم فى تعزيز ثقافة التخطيط بالتنمية فى عدد من البلدان العربية والافريقية، مؤكدًا  أن حوار السياسات حول تخطيط التنمية فى إفريقيا، يدعم التجانس بين مسئولى التخطيط فى البلدان الإفريقية.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

عبدالمنعم امين

رقم غير دقيق

يعني ايه 7500 مليار علشان تحقق نمو 7% ودول عايز تعمل بيهم ايه وفي كم سنة يعني لو اتوزعوا علي سكان مصر يطلع نصيب الفرد تقريبا مليون جنيه!!

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