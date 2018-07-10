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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 10:24 ص
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ضبط 3 عاطلين بحوزتهم بندقية خرطوش و12 كيلو بانجو بأبوكبير فى الشرقية

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 08:40 ص
ضبط 3 عاطلين بحوزتهم بندقية خرطوش و12 كيلو بانجو بأبوكبير فى الشرقية بنادق خرطوش - صورة أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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ألقى ضباط مباحث أبوكبير بالشرقية، القبض على 3 أشخاص بحوزتهم بندقية خرطوش و12 كيلو بانجو، وتم تحرير محضرا بالواقعة، للعرض على النيابة العامة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، اخطارا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط مباحث أبوكبير، برئاسة الرائد رائد ربيع رئيس مباحث المركز ومعاونه النقيب أكرم نشأت، بإشراف المقدم شريف حمادة، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الشمال، والعميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية، من ضبط "علي م م" 45 سنة سائق، و" السيد م ال" 35 سنة عاطل، و" عمر ف م" 25 سنة عاطل أثناء قيادتهم سيارة ملاكى.

وضبط بحوزتهم بندقية خرطوش و3 طلقات، و4 لفافات كبيرة الحجم، من مخدر البانجو تزن حوالى 12 كيلو جرام، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

ومن جانب آخر، شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، حملة مكبرة بإشراف اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، وشارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الحماية المدنية، وأسفرت عن ضبط 210 نشاط مخالف لاشتراطات الوقاية ضد إخطار الحريق، منها 60 نشاطا بنطاق المنطقة المركزية بالزقازيق، و35 نشاطا مخالفا بفرع الجنوب، و80 نشاطا مخالفا بمدينة العاشر من رمضان، وتم اتخاذ الإجراءات القانوينة نحوهم.

كما تمكن الأقوال الأمنية والارتكازات بمدينة العاشر من رمضان، من ضبط  10 أشخاص مطلوبين للتنفيذ فى أحكام جنائية، ومنهم كل من "علام م م" حارس بشركة، مطلوب فى القضية رقم 7195 ، جنح العاشر من رمضان لسنة 2017 سنة مع الشغل، و"عصام م أ" عاطل، و" إيهام م م".

وفى سياق متصل لقى شاب بقرية السوريكى كفر صقر، مصرعه غرقا بمياه بحر مويس، فيما لقى شاب مصرعه فى حادث تصادم أثناء زفة شقيقه بأبوحماد بالشرقية.


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