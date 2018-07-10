ضبط مقاول بكفر الدوار لاتهامه بتزوير كشف حساب للسفر لليونان

البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، من ضبط مقاول بكفر الدوار لاتهامه بتزوير كشف حساب للسفر خارج البلاد.

ورد لقسم شرطة كفر الدوار المحضر رقم 2 أحوال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة غرب الدلتا" يتضمن ما ورد من معلومات لضباط الإدارة عن قيام "أ. ع. ال" 30 سنة مقاول ومقيم شارع الجمهورية بدائرة القسم بتقديم كشف حساب مزور منسوب صدوره للبنك الأهلى المصرى "فرع كفر الدوار" للقنصلية اليونانية بالإسكندرية.

بتقنين الإجراءات، ضبطت مأمورية من الإدارة بالاشتراك وضباط وحدة مباحث القسم استهدفت المتهم وأسفرت عن ضبطه بمحل إقامته.

وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعه لرغبته فى السفر للبحث عن فرصة عمل وأضاف بعدم وجود حساب له بالبنك الأهلى المصرى وحصوله على الكشف المزور من أحد الأشخاص يدعى خ ع المقيم دائرة القسم مقابل مبلغ 45 آلف جنيهاً ، و أعيد قيد المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.

من جانب آخر شنت الأجهزة ألأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير الأمن حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين. وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين عن ضبط م ج خ 45 سنة صاحب محطة وقود سيارات بمركز الدلنجات لقيامه بتجميع مواد بتروليه مدعمه لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه وضبط بحوزته 1000 لتر بنزين 80 وضبط س ع ال 41 سنة صاحب سوبر ماركت كائن بمدينة الدلنجات لحيازته وعرضه للبيع مواد غذائيه منتهية الصلاحية وضبط بحوزته 276 عبوة بسكويت منتهى الصلاحية. كما أسفرت الحملة عن ضبط ال أ 39 سنة قائد سيارة نقل لقيامه بحيازة زبادى على السياره قيادته منتهية الصلاحية وضبط بحوزته 380 علبة زبادى . وضبط س ع م 44 سنة المسئول عن فرع البقالة بهايبر ماركت بدمنهور لقيامه بحيازة وعرضه للبيع ملح طعام مدون عليها تواريخ إنتاج مختلفة وضبط بحوزته على 20 كيس ملح. وكذلك ضبط خ م ع 41 سنة صاحب محل سوبر ماركت كائن ببندر دمنهور لقيامه بحيازة وعرضه للبيع جبنه نستون منتهية الصلاحيه وضبط بحوزته 30 علبة وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق .

وفى ذات السياق تمكن ضباط مباحث أبو المطامير من ضبط 4 أشخاص لاستدراجهم سائق وإكراه على توقيع إيصالات أمانة لوجود علاقة غير شرعية مع المتهمة الأولى.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح ، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة أبو المطامير من ش ع ال 58 سنة سائق ومقيم بمدينة غرب النوبارية بقيام كل من: إ ض ال ع 30 سنة ربة منزل زوجة ، أ ص ج 37 سنة فران ، إ ص ج 32 سنة ربة منزل شقيقة زوج الأولى ، م م ن 20 سنة عاطل نجل عم زوج الأولى وجميعهم مقيمين مساكن السجيني بمدينة أبوالمطامير بإستدراجه لمنزل الأولى بدعوى حضور حفل عيد ميلاد نجلها وقيامهم بإكراهه على التوقيع على17 إيصال أمانه على بياض لإبتزازه.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز برئاسة المقدم ماجد الحبشى من ضبط جميع المتهمين وبحوزة الأولى الإيصالات المشار إليها.

وبمواجهتهم إعترفوا بارتكابهم الواقعة وأضافت الأولى بوجود علاقه غير شرعية بينها والمُبلغ المذكور، و تحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.