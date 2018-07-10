صيد تمساح عملاق فى استراليا لمنع دخوله منطقة مأهولة

رويترز

قالت إدارة السياحة والثقافة الاسترالية، اليوم الثلاثاء، إن السلطات اصطادت تمساح مياه مالحة يصل طوله إلى قرابة خمسة أمتار لمنعه من الوصول إلى أى منطقة مأهولة.

ويصل وزن التمساح إلى نحو 600 كيلوجرام ويبلغ من العمر 60 عاما وهو أكبر تمساح يتم نقله من نهر كاثرين في الإقليم الشمالى النائى.

ونُقل التمساح إلى مزرعة للتماسيح حيث سيقضي بقية حياته.

ووفقا للسجلات، يصل طول أكبر تمساح جري صيده في استراليا إلى 6.4 متر. واصطادته السلطات وقتلته عام 1974 فى الإقليم الشمالى أيضا.

وذكر الإعلام أن الصيادين أمسكوا بالتمساح، وهو ذكر يبلغ طوله 4.7 متر، على بعد 60 كيلومترا عن بلدة كاثرين باتجاه مصب النهر أمس الاثنين بعد تخديره. وظل الصيادون يحاولون الإمساك به منذ مشاهدته لأول مرة في المنطقة عام 2010.

وقالت تريسى دالديج القائمة بأعمال مدير إدارة السياحة والثقافة "نُقل باتجاه المصب من كاثرين لمنع اختلاطه بالبشر فى المناطق الأكثر ازدحاما بالسكان".

وأضافت "نقلناه إلى مزرعة تماسيح في منطقة كاثرين".

ويوجد في استراليا ماتيو سالفيني وتشتهر البلاد بالكائنات البرية الفريدة والخطيرة أحيانا مثل أسماك القرش والحيوانات التى تعرف باسم شيطان تسمانيا.

وتنقل السلطات هذه الكائنات عادة بعيدا عن الناس.

وذكر الموقع الإلكتروني لإدارة السياحة والثقافة أن الصيادين نجحوا في اصطياد 371 تمساحا خلال عام 2017 في مدن داروين وبالمرستون وكاثرين في الإقليم الشمالى، وشهد العام الحالى صيد 190 تمساحا.