صور.. محمد بن زايد يلتقى وزير الخارجية الأمريكى فى أبو ظبى

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

التقى الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى، صباح اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، خلال الزيارة التى يقوم بها الأخير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.



بومبيو يستمع باهتمام لحديث الشيخ محمد بن زايد

ويأتى اللقاء لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التطورات الدولية والإقليمية. وتعد الإمارات هى المحطة الرابعة فى جولة بومبيو الآسيوية، والتى شملت كوريا الشمالية واليابان بالإضافة إلى أفغانستان.



مايك بومبيو فى حديث باسم مع الشيخ محمد بن زايد



ولى عهد أبو ظبى فى حديث مع وزير الخارجية الأمريكى



الشيخ محمد بن زايد أثناء استقباله وزير الخارجية الأمريكى



بومبيو ضاحكا فى حواره مع بن زايد