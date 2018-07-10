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صور.. حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 10:32 ص
صور.. حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة
كتب ــ عبد الرحمن سيد
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شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة علي الطرق السريعة للحد من الحوادث، تحت إشراف اللواء علاء الدجوي مساعد الوزير للشرطة المتخصصة للعمل على رصد المخالفات المرورية.

وقامت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير المرور، بتكثيف الحملات علي الطرق بعمل الأسبوع المروري تحت مسمي "القيادة تحت تأثير المخدر يهدد سلامتك وسلامة الآخرين"، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية.

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اللواء علا الدجوى

 

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حملة مرورية

 

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حملات مرورية مكثفة على الطرق السريعة

 

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حملات مكثفة تحت إشراف اللواء علاء الدجوي 

 


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