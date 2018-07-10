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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 12:27 م
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صور.. تل أبيب توزع "تابلت" على أطفال نيجيريا عليه علم إسرائيل

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 12:06 م
صور.. تل أبيب توزع "تابلت" على أطفال نيجيريا عليه علم إسرائيل أطفال نيجيريا
كتب- هاشم الفخرانى
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فى محاولة منها لتجميل وجهها القبيح بممارسة القمع بحق الشعب الفلسطينى الأعزل وفى اختراق جديد للقارة السمراء، قامت السفارة الإسرائيلية فى نيجيريا بشراء وتوزيع 70 تابلت على الأطفال النازحين بالقرب من العاصمة أبوجا ممن تتراوح أعمارهم بين 6-9 سنوات لتعلم اللغات والرياضيات.

 

اطفال نيجيريا
أطفال نيجيريا

ووضعت السفارة علم إسرائيل كخلفية للتابلت بهدف الدعايا لتل أبيب، بعد المجازر التى ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى الخان الأحمر بالقدس وفى المواجهات مع الفلسطينين فى قطاع غزة.

 

إسرائيل توزع تابلت فى نيجيريا
إسرائيل توزع تابلت فى نيجيريا

 

اطفال نيجيريا
أطفال نيجيريا

 


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