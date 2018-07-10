video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 10 يوليه 2018 05:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. اليابان تواصل البحث عن ناجين بعد مصرع 130 شخصا بسبب الأمطار

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 04:52 ص
صور.. اليابان تواصل البحث عن ناجين بعد مصرع 130 شخصا بسبب الأمطار أمطار اليابان
هوراشيكى (رويترز)
إضافة تعليق

بحث رجال الإنقاذ فى غرب اليابان بين الأوحال والركام فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء عن ناجين بعد أن تسببت أمطار غزيرة بدأت الأسبوع الماضى فى سيول وانهيارات أرضية راح ضحيتها نحو 130 شخصا بالإضافة إلى عشرات المفقودين.

وألغى رئيس الوزراء شينزو آبى جولة خارجية للتعامل مع أسوأ كارثة سيول تضرب البلاد منذ عام 1982 أجبرت عدة ملايين على ترك ديارهم.

وخفت حدة الأمطار أمس الاثنين، عبر المنطقة الغربية التى انهمر فيها المطر بشدة الأسبوع الماضى وبدت السماء صافية وارتفعت درجات الحرارة لتتجاوز 30 درجة مئوية مما يثير مخاوف من ضربات الشمس فى المناطق التى انقطعت عنها الكهرباء والماء.

وقالت يوميكو ماتسوى التى لا تزال المياه منقطعة عن منزلها فى مدينة ميهارا منذ يوم السبت "لا نستطيع الاستحمام والمراحيض لا تعمل ومخزوناتنا من الطعام آخذة فى النفاد".

"عبوات المياه والشاى نفدت كلها من المتاجر والمحلات الأخرى".

وقالت شركات الكهرباء أمس الاثنين، إن هناك حوإلى 11200 عميل بلا كهرباء كما أن مئات الآلاف بلا مياه.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) أن عدد القتلى ارتفع إلى 126 على الأقل بحلول صباح اليوم الثلاثاء، بينما يرقد ستة فى حالة توقف قلبي، وهو مصطلح تستخدمه السلطات اليابانية عادة لوصف من لم يعلن الأطباء رسميا وفاتهم. وأضافت الهيئة أن 63 شخصا فى عداد المفقودين.

وقال مسؤولون فى مجال الإطفاء ومكافحة الكوارث إن حوإلى 1.7 مليون شخص لا يزالون يخضعون لأوامر أو نصائح بالابتعاد عن منازلهم على الرغم من سحب أوامر إجلاء صدرت فى مطلع الأسبوع.

البحث عن ناجين من السيول
البحث عن ناجين من السيول

 

الشوارع فى اليابان
الشوارع فى اليابان

 

جانب من غرق الشوارع
جانب من غرق الشوارع

 

الصحة اليابانية
الصحة اليابانية

 

اليابانيون وسط الأمطار
اليابانيون وسط الأمطار

 

المحلات فى اليابان
المحلات فى اليابان

 

جانب من محاولات الصحة اليابانية للبحث عن ناجين
جانب من محاولات الصحة اليابانية للبحث عن ناجين

 

مواقع غرقت فى الأمطار
مواقع غرقت فى الأمطار

 

طفلة يابانية وسط الأمطار
طفلة يابانية وسط الأمطار

 

الصحة اليابانية تفحص مواقع الأمطار
الصحة اليابانية تفحص مواقع الأمطار

 

جانب من فحص الصحة اليابانية
جانب من فحص الصحة اليابانية

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار فى اليابان إلى 124 قتيلاً

اليابان

اخبار اليابان

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

امطار اليابان

ضحايا امطار اليابان




لا تفوتك
مصادر بـ"التعليم": إعلان نتيجة الثانوية العامة الخميس وارد بنسبة 95%

مصادر بـ"التعليم": إعلان نتيجة الثانوية العامة الخميس وارد بنسبة 95%

سامح شكرى: قطر أصابت المنطقة وشعوبها بأضرارا كثيرة والمقاطعة مستمرة

سامح شكرى: قطر أصابت المنطقة وشعوبها بأضرارا كثيرة والمقاطعة مستمرة

"أطفال كهف الموت.. الإنسانية أولا".. منقذ تايلاندى أول الضحايا.. فرق دولية بالتعاون مع السلطات التايلاندية تُنقذ 8 من أصل 12.. رسائل الصغار هزت القلوب.. والدعاء لرؤيتهم فى نهائى المونديال "لا يكف" بعد دعوة فيفا

"أطفال كهف الموت.. الإنسانية أولا".. منقذ تايلاندى أول الضحايا.. فرق دولية بالتعاون مع السلطات التايلاندية تُنقذ 8 من أصل 12.. رسائل الصغار هزت القلوب.. والدعاء لرؤيتهم فى نهائى المونديال "لا يكف" بعد دعوة فيفا

بطل مونديال روسيا 2018 فى عيون نجوم الألعاب الشهيدة.. محمد إيهاب يتوقع فوز فرنسا.. رمضان درويش يتفق مع أحمد صلاح على قوة بلجيكا.. زين "اليد" يميل للديوك ونهلة سامح قائدة طائرة الأهلى تشاركه نفس الترشيح

بطل مونديال روسيا 2018 فى عيون نجوم الألعاب الشهيدة.. محمد إيهاب يتوقع فوز فرنسا.. رمضان درويش يتفق مع أحمد صلاح على قوة بلجيكا.. زين "اليد" يميل للديوك ونهلة سامح قائدة طائرة الأهلى تشاركه نفس الترشيح

كأس العالم 2018.. مواجهات إنجلترا ضد كرواتيا التاريخ سلاح "الأسود الثلاثة"

كأس العالم 2018.. مواجهات إنجلترا ضد كرواتيا التاريخ سلاح "الأسود الثلاثة"

أمازون تعلن عن المساعدة بحل أزمة البطالة بإيطاليا بتوفير 1700 فرصة عمل

أمازون تعلن عن المساعدة بحل أزمة البطالة بإيطاليا بتوفير 1700 فرصة عمل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة