صور.. النقل: 11محورا عرضيا على النيل بـ10مليارات وتنفيذ 1000كيلو طرق بـ17 مليارا

أكد المهندس هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، أن الدولة تعمل حاليا على إنشاء 11 محورا عرضيا على النيل بتكلفة 10 مليارات جنيه، مضيفا أنه جارى العمل على إنشاء 1000 كيلو فى المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق بتكلفة نحو 17 مليار جنيه.

وقال وزير النقل، فى كلمته خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن المحاور العرضية فى الطرق والكبارى ستشهد انطلاقة كبيرة الفترة القادمة، وسيتم البدء من الصعيد من محور دراو ومحور كلابشة على النيل، والانتهاء منه خلال الثلث الأول من العام القادم، ومحور قوص على النيل، ومحور طما على النيل وهو مشروع بحوالى 680 مليون جنيه، وهناك محورى ديروط وسمالوط على النيل، ومحورى الفشن وعدلى منصور على النيل، بما يصل إلى نحو 11 محور عرضى على النيل بتكلفة 10 مليار جنيه.

وتابع وزير النقل: "لأول مرة فى تاريخ مصر كلها، الفترة القادمة سيكون هناك محاور كل 50 كيلو على النيل، فهذه المحاور العرضية ستساهم فى عملية التنمية وستخلق محاور طولية أيضا، والرئيس مهتم جدا بالمحاور العرضية، والتى ستخدم أيضا على المدن السكنية الجديدة، وهناك اهتمام أيضا بالطريق الدائرى الإقليمى، وحاليا نعمل فى حوالى 1000 كيلو فى المرحلة الثالثة للطرق، تتكلف 17 مليار جنيه، وعندما مشروعين هامين جدا، منها طريق القاهرة أسيوط الغربى، وهناك اهتمام بالطرق السياحية مثل طريق سفاجا ـ القصير الغربى، كما سيتم إنشاء كبارى على السكة الحديد مثل المراغة وجرجا والبلينا، وهى حوالى 20 كوبرى علوى جديدة .

ولفت وزير النقل، إلى أنه تم صرف نحو 200 مليار و700 مليون جنيه صيانة للسكة الحديد.

وتناقش لجنة النقل والمواصلات خلال الاجتماع برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الذى قدمته لمجلس النواب الأسبوع الماضى، وشكل المجلس لجنة خاصة لدراسته برئاسة السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، والتى ستنتهى غدا من تقريرها بشأن البرنامج لعرضه على المجلس الأسبوع المقبل.



























































