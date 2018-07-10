صور.. الموصل تحتفل بحفل زفاف فى ذكرى تحريرها من داعش

كتب - بيشوى رمزى تصوير - أ ف ب

شهدت مدينة الموصل العراقية حفل زفاف منذ تحرير المدينة من ميليشيات تنظيم داعش الإرهابى، حيث أعلن رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى تحريرها قبل عام، فى الوقت الذى مازالت تعانى فيه المدينة من أثار الدمار والخراب الذى تركته الميليشيات المتطرفة فى أحد أقدم وأكبر المدن العراقية.

ويأتى الاحتفال بالزفاف فى المدينة، التى سيطر عليها التنظيم فى عام 2014، بالتزامن مع مرور عام من إعلان العبادى تحرير المدينة العراقية من الميليشيات المتطرفة، وذلك بعد عملية عسكرية قامت بها القوات العراقية لعدة أشهر، بالتعاون مع التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة.



أطفال بجوار سيارة الزفاف بينما يظهر بالخلفية أثار الدمار الذى تركته داعش



زفاف على هامش الدمار



مدينة الموصل مازالت تعانى من أثار داعش بعد عام من تحريرها



المدينة العراقية بعد عام من التحرير



قبة مسجد النورى الذى أعلن منه أبو بكر البغدادى خلافته المزعومة



مسجد النورى بالموصل