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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 04:35 م
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صور.. "المالية": نبحث مع الاتصالات إطلاق برنامج إلكترونى لحماية المؤسسات من الاختراق

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 02:42 م
صور.. "المالية": نبحث مع الاتصالات إطلاق برنامج إلكترونى لحماية المؤسسات من الاختراق الدكتور محمد معيط
كتب عبد اللطيف صبح – تصوير حازم عبد الصمد
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قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إنه بحث مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عمرو طلعت اليوم الثلاثاء، تصميم برنامج إلكترونى يساعد كل موظف فى الدولة فى توضيح المعاملات المالية التى تتعلق براتبه والاستقطاعات والضرائب.

وتابع معيط، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المنعقد الآن لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المحاسبة الحكومية، "سندرس - إذا دعت الحاجة - إمكانية إعداد مشروع قانون يتيح استخدام البرنامج الإلكترونى الجديد الذي يجرى بحثه مع وزير الاتصالات".

وأشار معيط، إلى أن هناك حالات اختراق حدث لنظام المعاملات المالية المتعلق بصرف رواتب الموظفين، وكان مرتبطا بتسرب الرقم السرى لبطاقات الصرف من البنوك خلال عملية نقلها من البنوك إلى الموظفين من جانب موظفين آخرين، وتم مواجهتها.

ولفت معيط إلى أن وزارة المالية قامت بتغيير نظام المراجعة الداخلية فى هذه المعاملة، مضيفا: أن الدولة لديها خطة شاملة لإحكام السيطرة على الموارد المالية للدولة، وهو ما حدث بالفعل مع ملف الصناديق الخاصة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المنعقد الآن برئاسة الدكتور حسين عيسى، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحاسبة الحكومية.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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