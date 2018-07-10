صور.. إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية وثبات سعر الدخول منذ 3 سنوات

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت الشواطئ السياحية بالإسكندرية إقبال كبير من المصطافين الوافدين إلى المحافظة لقضاء إجازة المصيف، حيث تستقبل الإسكندرية 5 ملايين وافد فى كل عام، وعلى الرغم من الارتفاع النسبى لسعر دخول الشواطئ السياحية مقارنة بالشواطئ الأخرى إلا أنها شهدت إقبالا كبيرا خاصة فى أيام الإجازات.

من جانبه قال اللواء أحمد حجازى، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن الإدارة قد حددت 3 شواطئ سياحية هى "المندرة 1" و"سيدى بشر 2" والبوريفاج سابقا" أو ستانلى" وتبلغ سعر التذكرة بها 15 جنيها شاملة الكرسى والترابيزة والشمسية و جميع الخدمات.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن الإدارة حرصت على ثبات سعر دخول الشواطئ للعام الثالث على التوالى، حيث يرتفع سعر دخول الشواطئ السياحية أو الممميزة، وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطنين و الاستمتاع بشواطئ الإسكندرية.

فى المقابل أوضح، أن الإدارة قد حددت 7 شواطئ مجانية للمواطنين هذا العام تديرها المحافظة، هي "جليم، وشهر العسل، والهانوفيل، والمكس، المندرة، السرايا، ميامي" ويسمح فيها للرواد باصطحاب الشماسي والكراسي الخاصة بهم دون دفع رسوم ، وفي حالة رغبة الرواد طلب خدمة تدفع "3 جنيهات للشمسية، وجنيه للكرسى، وجنيه للترابيزة"، فضلا عن استخدام جميع الخدمات من وحدات خلع الملابس ودورات المياه مجانا.

فى حين أن هناك 22 شاطئا يطلق عليها "الخدمة لمن يطلبها"، وهى "سيدي بشر الخدمة، العصافرة غرب، أبوهيف 1، أبوهيف 2، الأنفوشي الشرقي، الأنفوشي الغربي، رأس التين خدمة، الدخيلة شرقي، الدخيلة غربي، تقسيم الملاح، هدير، سيدى كرير1، سيدي كرير2، أبويوسف 2، مارينا أبويوسف، السلام، زهراء الهانوفيل، أبويوسف 1، فاميلى بيتش، شط إسكندرية، الصفا، هانوفيل خدمة ، ويبلغ سعر تذكرة دخول أي من تلك الشواطئ 5 جنيهات شاملة سعر الترابيزة والكرسي والشمسية، أي أن أسرة مكونة من 4 أفراد تتكلف 28 جنيها، ويسمح فيها باصطحاب الشماسي والكراسي واستخدام المرافق والخدمات.

فيما حددت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، 19 شاطئا مميزا، وهى"المندرة 2، العصافرة شرق، ميامى المميز، سيدى بشر1، سيدى بشر 2، أبوهيف المميز الشرقي، أبوهيف المميز الغربي، السلسلة، القويرى، بليس 1، بليس 2، رأس التين، الهانوفيل الغربي، البيطاش 1، البيطاش 2، الهانوفيل شرق، الهانوفيل 2، أبوتلات 1، أبوتلات 2 ، ويبلغ سعر تذكرة دخول الفرد للشواطئ المميزة 10 جنيهات شاملة أسعار الترابيزة والشمسية والكرسي، وغير مسموح فيها باصطحاب الكراسي والشمسية.