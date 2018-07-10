صور.. إحباط دخول 60 طن ألعاب نارية داخل حاويات قادمة من الصين بالإسكندرية

كتبت : دينا الحسيني

نجحت الأجهزة الأمنية بميناء الدخيلة فى إحباط دخول 60 طن ألعاب نارية محظورة التداخل داخل البلاد، وكانت معلومات قد وردت لإدارة البحث الجنائي بالإسكندرية تفيد قيام شركة تعمل في مجال التجهيزات الفندقية بمنطقة عين شمس بأستيراد رسالة من دولة الصين مشمولها مجروش بلاستيك وأخفى ضمن مشمولها ممنوعات محظور دخولها البلاد وذلك عبر ميناء الدخلية .

وجه اللواء نادر كمال، مدير الادارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية، بتقنين الإجراءات القانونية وبعمل التحريات بمعرفة اللواء محسن عبد الرازق مدير مباحث الميناء أكدت صحة الواقعة، وقام اللواء حازم حسن، مدير مباحث الدخيلة، والعقيد أحمد عوض رئيس المباحث، بتفتيش الحاويات وعددهم 4 وضبط بداخلها 60 طن ألعاب نارية وتحرر المحضر رقم 1133 إدارى الميناء .