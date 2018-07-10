سويسرا تطلب مشاورات فى منظمة التجارة العالمية حول الرسوم الأمريكية

(أ ف ب)

أعلنت السلطات السويسرية، اليوم الثلاثاء، أنها طلبت إجراء "مشاورات" فى منظمة التجارة العالمية بخصوص الرسوم التى فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من الصلب والألومنيوم.

وذكرت وزارة الشؤون الاقتصادية أن برن طلبت رسميا إجراء "مشاورات" مع الولايات المتحدة حول قرارا واشنطن فرض رسوم قيمتها 25% على واردات الصلب و10%على واردات الألومنيوم.

ويشكل طلب المشاورات الخطوة الأولى فى تقديم شكوى متكاملة فى المنظمة التى تتخذ من جنيف فى سويسرا مقرا لها.

وقالت الوزارة في بيان إنها قدمت الاثنين "طلبا لإجراء مشاورات مع الولايات المتحدة كجزء من إجراءات تسوية النزاعات في منظمة التجارة الدولية".

وتعارض عدة دول أخرى في المنظمة من بينهم الاتحاد الأوروبى والصين والهند والمكسيك وكندا وروسيا قرارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المثيرة للجدل.

وبرر ترامب قراره الذى اغضب شركاء بلاده بقوله إن تدفق الواردات على بلاده يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة، ما يمثل ابتعادا عن النهج المؤيد للتجارة الحرة الذى تقوده واشنطن منذ عقود طويلة.

وصدرت سويسرا منتجات صلب والومنيوم للولايات المتحدة في العام 2017 بإجمالي 80 مليون فرنك سويسرى (80,7 مليون دولار9)، على ما جاء فى بيان الوزارة السويسرية الثلاثاء.

وقالت الوزارة "من وجهة نظر سويسرا الرسوم الإضافية غير مبررة"، مشيرة إلى أن برن خاطبت واشنطن عند إعلان القرار فى مارس الفائت لطلب إعفاء.

وأضافت أن "الولايات المتحدة لم ترد على طلب سويسرا من أجل الإعفاء من الرسوم حتى اليوم"، وتابعت أن طلب سويسرا إجراء مشاورات يأتى "لحماية مصالح سويسرا".

ولم تعلن سويسرا نيتها اتخاذ إجراءات انتقامية، لكن دول أخرى رفعت شكاوى أمام المنظمة حذرت من أنها ستفرض رسوما على منتجات أمريكية مساوية للضرر الذى من المتوقع ان تسببه الرسوم الأمريكية على صناعاتها.

وبموجب قواعد المنظمة، إذا مر 60 يوما دون أن تؤدى المشاورات لحل النزاع، يمكن حينها لسويسرا أن تطلب تشكيل لجنة لحل النزاع، ما سيطلق معركة قانونية طويلة ومكلفة على الأرجح.