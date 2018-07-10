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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 03:31 م
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سعر اليورو اليوم الثلاثاء 10-7-2018 فى مختلف البنوك العاملة بمصر

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 01:51 م
سعر اليورو اليوم الثلاثاء 10-7-2018 فى مختلف البنوك العاملة بمصر اليورو الأوروبى
كتبت- هبة حسام
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سجل سعر اليورو الأوروبى تبايناً من بنك لآخر، وفى تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 10-7-2018، بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصرى فى آخر تحديثات البنك الأهلى، الآن، 20.82 جنيه للشراء، و21.03 جنيه للبيع، فيما جاء سعره فى بنك مصر 20.86 جنيه للشراء، و 21.03 جنيه للبيع.

وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو لتعاملات يوم الثلاثاء، كالتالى..

اليورو اليوم
اليورو اليوم

 

سعر اليورو فى البنك المركزى
 

21.01 جنيه للشراء

21.16 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

20.82 جنيه للشراء

21.03 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

20.86 جنيه للشراء

21.03  جنيه للبيع

 

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم

 

سعر اليورو فى بنك القاهرة
 

20.83  جنيه للشراء

21.11 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

 20.91 جنيه للشراء

 21.11 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

20.90 جنيه للشراء

21.06 جنيه للبيع

 

يورو
يورو

 

 


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