سعر اليورو اليوم الثلاثاء 10-7-2018 فى مختلف البنوك العاملة بمصر

كتبت- هبة حسام

سجل سعر اليورو الأوروبى تبايناً من بنك لآخر، وفى تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 10-7-2018، بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصرى فى آخر تحديثات البنك الأهلى، الآن، 20.82 جنيه للشراء، و21.03 جنيه للبيع، فيما جاء سعره فى بنك مصر 20.86 جنيه للشراء، و 21.03 جنيه للبيع.

وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو لتعاملات يوم الثلاثاء، كالتالى..



اليورو اليوم

سعر اليورو فى البنك المركزى



21.01 جنيه للشراء

21.16 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى



20.82 جنيه للشراء

21.03 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر



20.86 جنيه للشراء

21.03 جنيه للبيع



سعر اليورو اليوم

سعر اليورو فى بنك القاهرة



20.83 جنيه للشراء

21.11 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib



20.91 جنيه للشراء

21.11 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية



20.90 جنيه للشراء

21.06 جنيه للبيع