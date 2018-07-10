سعر الدولار يوم الثلاثاء 10-7-2018 والعملة الأمريكية تسجل تباين بين البنوك

كتبت- هبة حسام

تباين سعر الدولار فى تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 10- 7- 2018، بين البنوك وبعضها، حيث سجل فروقا فى سعره من بنك لآخر، وجاء السعر أمام الجنيه المصرى خلال الفترة الصباحية بحسب آخر تحديثات عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، كالتالى:

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



17.83 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع



دولار

سعر الدولار فى بنك مصر



17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة



17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع



صرف الدولار

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



17.83 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع