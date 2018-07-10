video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 10 يوليه 2018 12:07 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الدولار يوم الثلاثاء 10-7-2018 والعملة الأمريكية تسجل تباين بين البنوك

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 11:11 ص
سعر الدولار يوم الثلاثاء 10-7-2018 والعملة الأمريكية تسجل تباين بين البنوك دولارات
كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق

تباين سعر الدولار فى تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 10- 7- 2018، بين البنوك وبعضها، حيث سجل فروقا فى سعره من بنك لآخر، وجاء السعر أمام الجنيه المصرى خلال الفترة الصباحية بحسب آخر تحديثات عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، كالتالى:

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

17.83 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع

 

دولار
دولار

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

17.78 جنيه للشراء

17.88  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

17.84 جنيه للشراء

17.94  جنيه للبيع

 

صرف الدولار
صرف الدولار

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

17.84  جنيه للشراء

17.94  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

 17.83 جنيه للشراء

 17.93 جنيه للبيع

 

سعر عملة الدولار
سعر عملة الدولار

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعر الدولار اليوم الأحد 8-7-2018 واستقرار العملة الأمريكية

سعر الدولار اليوم الاثنين 9-7-2018 واستقرار العملة الأمريكية

اسعار الدولار

سعر الدولار

اسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم فى مصر

الدولار

الدولار اليوم

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
مصادر بـ"التعليم": إعلان نتيجة الثانوية العامة الخميس وارد بنسبة 95%

مصادر بـ"التعليم": إعلان نتيجة الثانوية العامة الخميس وارد بنسبة 95%

سامح شكرى: قطر أصابت المنطقة وشعوبها بأضرارا كثيرة والمقاطعة مستمرة

سامح شكرى: قطر أصابت المنطقة وشعوبها بأضرارا كثيرة والمقاطعة مستمرة

"أطفال كهف الموت.. الإنسانية أولا".. منقذ تايلاندى أول الضحايا.. فرق دولية بالتعاون مع السلطات التايلاندية تُنقذ 8 من أصل 12.. رسائل الصغار هزت القلوب.. والدعاء لرؤيتهم فى نهائى المونديال "لا يكف" بعد دعوة فيفا

"أطفال كهف الموت.. الإنسانية أولا".. منقذ تايلاندى أول الضحايا.. فرق دولية بالتعاون مع السلطات التايلاندية تُنقذ 8 من أصل 12.. رسائل الصغار هزت القلوب.. والدعاء لرؤيتهم فى نهائى المونديال "لا يكف" بعد دعوة فيفا

بطل مونديال روسيا 2018 فى عيون نجوم الألعاب الشهيدة.. محمد إيهاب يتوقع فوز فرنسا.. رمضان درويش يتفق مع أحمد صلاح على قوة بلجيكا.. زين "اليد" يميل للديوك ونهلة سامح قائدة طائرة الأهلى تشاركه نفس الترشيح

بطل مونديال روسيا 2018 فى عيون نجوم الألعاب الشهيدة.. محمد إيهاب يتوقع فوز فرنسا.. رمضان درويش يتفق مع أحمد صلاح على قوة بلجيكا.. زين "اليد" يميل للديوك ونهلة سامح قائدة طائرة الأهلى تشاركه نفس الترشيح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة