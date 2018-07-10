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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 07:37 م
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"ريان إير" تلغى 30 رحلة بين أيرلندا والمملكة المتحدة بسبب إضراب طياريها

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 05:47 م
"ريان إير" تلغى 30 رحلة بين أيرلندا والمملكة المتحدة بسبب إضراب طياريها شركة "ريان إير"
أ ش أ
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قررت شركة "ريان إير" لخطوط الطيران منخفضة التكاليف، إلغاء نحو 30 رحلة بين المملكة المتحدة وأيرلندا يوم الخميس المقبل، بسبب إضراب طياريها، بينما ستعمل جميع رحلات إيرلندا إلى أوروبا بشكل طبيعى.

وتأتى الإلغاءات بعد قرار طيارين من شركة "ريان إير" الإضراب عن العمل فى وقت سابق من هذا الشهر.

وصوت أعضاء رابطة طيارى الخطوط الجوية الأيرلندية، العاملين فى الشركة، بأغلبية ساحقة (99%) لصالح الإضراب عن العمل.

وتقول الرابطة إن الشركة، التى تتخذ من دبلن مقرا لها، لا تأخذ مطالبها على محمل الجد بشأن الأجور وظروف العمل والمسائل المتعلقة بالأقدمية وكيفية التعامل مع الإجازة السنوية.

وأخطرت الشركة عملاءها بعمليات الإلغاء، اليوم الثلاثاء، مؤكدة أنه سيتم رد أموال حجوزاتهم، وقالت إنها ستساعد العملاء المسافرين إلى المملكة المتحدة باستخدام وسائل نقل بديلة، سواء الرحلات الجوية أو العبارات.


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ريان إير

المملكة المتحدة

اضراب الطيارين

إيرلندا




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