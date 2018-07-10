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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 04:12 م
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روسيا تعرب عن أملها فى علاقات أفضل مع بريطانيا بعد استقالة جونسون

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 02:41 م
روسيا تعرب عن أملها فى علاقات أفضل مع بريطانيا بعد استقالة جونسون ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين
(أ ف ب)
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قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، أنه يأمل فى رؤية تحسن فى العلاقات مع بريطانيا بعد استقالة بوريس جونسون من منصب وزير الخارجية على خلفية معارضته لخطة بريكست.

وقال المتحدث الرئاسى ديمترى بيسكوف للصحفيين "ننتظر أن تتوضح الأمور سياسيا في بريطانيا".

واضاف "مع الأسف كانت اسهاماته فى تطوير العلاقات الثنائية مع روسيا، اقل ما يقال فيها، متواضعة نوعا ما".

وتابع "وبالتأكيد عاجلا أم آجلا، سننتظر نوعا من التفسيرات أو الحجج المنطقية للوضع الاخير في سالزبرى والوضع الذى أعقبه" فى إشارة إلى حالتى تسمم بغاز أعصاب فى جنوب غرب إنجلترا.

وكان جونسون قد زار موسكو فى ديسمبر الماضى فى مسعى لإصلاح العلاقات بعد سنوات من العدائية، فى أول زيارة رسمية لوزير خارجية بريطانى فى خمس سنوات.

لكن العلاقات سجلت مزيدا من التدهور فى مارس بعد استهداف جاسوس مزدوج سابق روسي، هو سيرجى سكريبال، وابنته يوليا، بغاز اعصاب قوى فى سالزبرى، فى هجوم حملت فيه لندن المسؤولية إلى موسكو.

ونجا سكريبال وابنته وشفيا، لكن قبل عشرة أيام نقل زوجان في نفس المنطقة فى حالة حرجة الى المستشفى بعد تعرضهما للغاز نفسه، وهو نوفيتشوك، وتوفيت المرأة فى 8 يوليو.

ولا يزال الزوج في حالة حرجة ومرة أخرى وجهت لندن أصابع الاتهام لموسكو.

لكن الكرملين وصف التلميحات بضلوع موسكو فى الحادثة ب"السخيفة".

وتمنى بيسكوف من جهة اخرى للمنتخب الإنجليزى لكرة القدم التوفيق في مباراة نصف النهائى أمام كرواتيا فى روسيا الأربعاء.

وقال "بالتأكيد ننتظر من لاعبى إنجلترا ان يمتعونا بلعب كرة جميل. فهم يعرفون كيف يقومون بذلك".

وقاطع المسؤولون البريطانيون نهائيات كأس العالم التي تستضيفها روسيا، بعد أن القت لندن بالمسؤولية على موسكو فى محاولة اغتيال سيرجى ويوليا سكريبال.


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