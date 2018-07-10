video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 10 يوليه 2018 10:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تطالب بريطانيا بالكشف عن طبيعة أنشطة تجرى بمعمل بورتون داون

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 09:11 م
روسيا تطالب بريطانيا بالكشف عن طبيعة أنشطة تجرى بمعمل بورتون داون وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ ش أ
إضافة تعليق

قال نائب وزير الصناعة والتجارة الروسى جورجى كالامانوف، اليوم الثلاثاء، إنه ينبغى على المملكة المتحدة أن توضح طبيعة الأنشطة التى تجرى فى معمل "بورتون داون"، ولماذا يتم تداول العناصر السامة بحرية داخله.

ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية، فى نشرتها باللغة الإنجليزية، إلى كالامانوف قوله، فى الدورة الثامنة والثمانين للمجلس التنفيذى لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، "لقد حان الوقت للسلطات البريطانية لتوضح بشكل نهائى وبوضوح طبيعة الأنشطة التى تُجرى فى معمل بورتون داون وهى منشأة للأسلحة الكيمائية صنعت الغاز السام سيء السمعة المصنف فى الدول الغربية ضمن غازات الأعصاب من نوع نوفيتشوك".

وأضاف "يجب أن تبلغ المملكة المتحدة منظمة حظر الأسلحة الكيمائية لماذا يتم تداول العناصر السامة هكذا بحرية بها".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وفاة سيدة بريطانية بعد تسممها بغاز الأعصاب نوفيتشوك

سيرجى لافروف

روسيا

أخبار روسيا

أخبار العالم اليوم

المملكة المتحدة

حظر الأسلحة الكيميائية




لا تفوتك
فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة