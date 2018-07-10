روسيا تطالب بريطانيا بالكشف عن طبيعة أنشطة تجرى بمعمل بورتون داون

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قال نائب وزير الصناعة والتجارة الروسى جورجى كالامانوف، اليوم الثلاثاء، إنه ينبغى على المملكة المتحدة أن توضح طبيعة الأنشطة التى تجرى فى معمل "بورتون داون"، ولماذا يتم تداول العناصر السامة بحرية داخله.

ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية، فى نشرتها باللغة الإنجليزية، إلى كالامانوف قوله، فى الدورة الثامنة والثمانين للمجلس التنفيذى لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، "لقد حان الوقت للسلطات البريطانية لتوضح بشكل نهائى وبوضوح طبيعة الأنشطة التى تُجرى فى معمل بورتون داون وهى منشأة للأسلحة الكيمائية صنعت الغاز السام سيء السمعة المصنف فى الدول الغربية ضمن غازات الأعصاب من نوع نوفيتشوك".

وأضاف "يجب أن تبلغ المملكة المتحدة منظمة حظر الأسلحة الكيمائية لماذا يتم تداول العناصر السامة هكذا بحرية بها".