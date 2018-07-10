رئيس وزراء كندا يزور مجموعة الناتو القتالية فى لاتفيا

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

زار رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو قوات بلاده فى لاتفيا قبل حضور قمة الناتو فى بروكسل والمقرر انعقادها غدا الأربعاء. وتعد زيارة ترودو أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء كندى إلى لاتفيا فى تاريخ البلدين.

والتقى ترودو مع رئيس الوزراء اللاتفى ماريس كوسينسكس والرئيس رايموندز فيجيونيز فى ريجا، حسبما قال مكتبه في إصدار صحفي.

وقام ترودو بعد ذلك بزيارة مجموعة الناتو القتالية بقيادة كندا فى لاتفيا والتى تمثل أكبر وجود عسكري لبلاده فى أوروبا منذ أكثر من عقد. وقال المكتب إن الزيارة تشكل فرصة لترودو لتجديد التزام كندا إزاء حلف الناتو والأمن الأوروبى-الأطلسى .

ومن المقرر أن يجتمع أعضاء الناتو فى العاصمة البلجيكية بروكسل اليومين القادمين يوليو فى قمة يتوقع أن يكون الانفاق العسكري على رأس جدول أعمالها.