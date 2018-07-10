رئيس هيئة نظافة القاهرة: لا نية لرفع أسعار تذاكر الحدائق العامة

أكد اللواء محسن المأمون حجازى، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، أنه لا يوجد نية لرفع أسعار تذاكر الدخول للحدائق العامة بالقاهرة.

وأضاف رئيس هيئة نظافة القاهرة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه عرض عليه بمجلس النواب مقترح برفع سعر التذكرة لتغطية النفقات والعمل على رفع مستوى الحدائق ولكنه رفض، قائلاً: اتطلب منى فى مجلس النواب زيادة أسعار التذاكر وأنا رفضت.. لأن ده المنفس الوحيد للمواطن البسيط ومش هنيجى على المواطن الغلبان.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أنه إدارة الهيئة تبحث عن مصادر دخل للهيئة جديدة مثل المشاتل أو الإعلانات، قائلاً: لدينا مشاتل تنتج شتلات وزهور تمثل دخلاً للهيئة وهناك خطة للاستثمار فى المشاتل.