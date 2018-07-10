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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 02:51 م
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رئيس حى حدائق القبة: لا خسائر بشرية فى عقار دير الملاك المنهار

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 02:12 م
رئيس حى حدائق القبة: لا خسائر بشرية فى عقار دير الملاك المنهار عقار منهار - أرشيفية
كتب: ماجد تمراز
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أكد اللواء محمد سالم، رئيس حى حدائق القبة، أنه لا يوجد أى خسائر بشرية بالعقار المنهار منذ قليل بمنطقة دير الملاك، لافتا إلى أن العقار قديم ومكون من دور أرضى وأربعة طوابق.

وأضاف رئيس حى حدائق القبة، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن أجهزة الحى كانت قد أخلت العقار منذ فترة بعد شكوى من أهالى العقار، موضحا أن لجنة هندسية من الحى عاينت العقار وفور التأكد من خطورته تم إخلاؤه.

ولفت إلى أنه جارى الآن عملية رفع الأنقاض، بالتنسيق مع رجال الحماية المدنية.


 
 

 


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