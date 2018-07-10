رئيس الصرف الصحى بالقاهرة: الدعم الفنى أنجز العديد من المهام فى زمن قياسى

كتب سيد الخلفاوى

أشاد المهندس منصور بدوى رئيس مجلس إدارة شركه الصرف الصحى للقاهره الكبرى، بأداء إدارة الترميمات التابعه لقطاع الدعم لانجازها للعديد من الإصلاحات فى زمن قياسى خلال5 أيام فى أماكن مختلفه من القاهرة حيث نجحت فى تغيير فرعه12" بطول 14م بالكيلو4.5 مصرالسويس تعرضت للكسر وكشف وتعليه عدد من المطابق بشارع قصر فهمى مع ش العجايبي ىالمطريه الناتجه عن اختلاف منسوبها عن منسوب الشارع لتسهيل إجراء الصيانه وأعمال التطهير للشبكات.

وترميم عدد آخر من المطابق بطريق مصر السويس وش الميرغنى بمصر الجديدة وشارع محمود محروس بعين شمس وش274 بالمعادى وإنشاء معديتين بش حسن أبوعياش المسقي وشارع محمد زينه بعرب الطوايله للتغلب على زياده التصرفات الخاصه بالمنطقه وتحويلها علي النفق الكبير وإصلاح مشترك بعمق 3.5م بسكه الحلوات الدرب الأحمر وتغيير براويز واغطيه ش المطحن بشبرا وإصلاح فرعه 7"خلف البنك الأهلى شارع المطبعه الاهليه بالتنسيق مع حى بولاق لازاله بعض المعوقات لإجراء عملية الإصلاح .

وأكد بدوى أن التنسيق مستمر ودائم مع كل الأجهزه المعنيه بمحافظه القاهره لإنجاز الأعمال الطارئة للصالح العام .