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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 01:10 ص
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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 10/7/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 10/7/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضًا طفيفًا فى درجات الحرارة اليوم الثلاثاء ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

 

الصغرى العظمى

القاهرة 25 35

وسط الدلتا 25 34

الإسكندرية 21 31

بلطيم 23 31

مطروح 24 29

السلوم 21 29

سيوة 24 37

بورسعيد 25 31

دمياط 24 31

العريش 21 32

رفح 23 32

الإسماعيلية 23 35

السويس 25 36

رأس سدر 26 37

نخل 19 36

نويبع 27 36

طابا 23 35

كاترين 22 33

الطور 25 34

شرم الشيخ 28 38

الغردقة 29 39

مرسى علم 29 36

الفيوم 26 36

بنى سويف 26 36

المنيا 25 37

أسيوط 26 38

سوهاج 25 39

قنا 26 41

الأقصر 27 42

أسوان 29 43

أبوسمبل 29 41

الوادى الجديد 26 40

شلاتين 29 40

ابو رماد 29 37

راس حدربة 30 37

حلايب 30 35

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

 

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 32 44

المدينة 32 46

الرياض 30 44

المنامة 33 40

أبوظبى 33 43

الدوحة 30 41

الكويت 35 49

دمشق 16 38

بيروت 25 29

عمان 18 33

القدس 20 30

غزة 23 31

بغداد 30 46

مسقط 30 35

صنعاء 16 28

الخرطوم 28 40

طرابلس 22 30

تونس 22 33

الجزائر 20 29

الرباط 17 26

نواكشوط 22 27

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى

أنقرة 18 36

اسطنبول 22 30

اسلام اباد 28 39

نيودلهى 28 38

جاكرتا 24 33

بكين 22 30

كوالامبور 23 31

طوكيو 25 32

أثينا 21 30

روما 19 31

باريس 13 24

مدريد 20 35

برلين 15 22

لندن 14 23

مونتريال 16 28

موسكو 16 23

نيويورك 20 31

واشنطن 19 32

 

 


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