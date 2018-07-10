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دراسة أورووبية: مصر من أهم المنافسين لإسبانيا فى الجذب السياحى

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 02:52 م
دراسة أورووبية: مصر من أهم المنافسين لإسبانيا فى الجذب السياحى وزيرة السياحة
كتبت فاطمة شوقى
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أكدت شركة مابريان تكنولوجيز الإسبانية، فى دراسة أجرتها حول الدول التى أصبحت تمثل منافسة حقيقية مع إسبانيا فى السياحة هذا الصيف، وقال موقع "تكنواوتيل" الإسبانى إن الدراسة أكدت أن مصر من أهم الدول التى أصبحت تنافس إسبانيا فى جذب السياح وعلى رأسهم الإسبان أنفسهم.

وأشارت الدراسة، إلى أن مصر أصبحت من أهم معالم الجذب السياحى للمسافرين فى بلدنا، وانخفض الطلب على تونس والمغرب.

وأوضحت الدراسة أن القدرة التنافسية للأسعار التى تقدمها مصر على المراكز الأولى لترتيب السياح الإسبان، وتعتبر منطقة البحر الأبيض المتوسط جذابة للغاية لقضاء عطلاتهم، بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستقرار السياسى المتزايد فى هذه المجالات هو أيضا سبب قوى فى هذا القرار، وهذا يعكس استقرار مصر سياسيا فى الفترات الأخيرة.

وأشار الموقع إلى أن إسبانيا تشهد تراجع فى السياحة بعد انتعاش السياحة فى مصر، خاصة أن الرحلات السياحة إلى مصر تكون بتكلفة منخفضة، والسياح فى مصر يستمتعون بشكل كبير ليس فقط على البحر المتوسط الذى تتشارك فيه مع السواحل الأوروبية، ولكن أيضا على البحر الأحمر الذى يعطى لها طابع مميز.

وكان سر انتعاش السياحة الإسبانية فى الفترات السابقة هو أن السياح كانوا "المسافرين المقترضين" من مصر وتونس، التى ساهمت بأن تسجل بشكل ملحوظ ارتفاع عدد الأجانب.

وسجلت السياحة الإسبانية من الزوار الدوليين فى عام 2016 وصول 75.3 مليون سائح، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 9.9% مقارنة بعام 2015، وفقا لبيانات وزارة الطاقة والسياحة والجدول الرقمى.

وحذر رئيس الاتحاد الإسبانى الفنادق والإيواء السياحى (CEHAT، خوان مولاس، من أن هذا الصيف ستنتعش فيه السياحة فى مصر ومن الممكن أيضا اليونان وهما منافسين هامين فى الشمس والشواطئ.

 


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