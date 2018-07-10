"حمص ولولو" يستدرجان 3 أشخاص ويصوراهم بقميص نوم بسبب شقيقتهما فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع فرع البحث الجنائى لغرب الإسماعيلية ومباحث مركز أبو صوير من القبض على شقيقين شهرتهما "حمص ولولو" استدرجا 3 أشخاص وجردوهم من ملابسهم وتعدوا عليهم بالأسلحة البيضاء وتصويرهم بقميص نوم اعتقادا منهما أن بحوزتهم صور على هواتفهم المحمولة لشقيقتهما .

وتلقى اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية إخطارا من العميد هشام مروان مأمور مركز شرطة أبو صوير يفيد بورود بلاغ من " عبدالرحمن .خ. م "17 عاما سائق توكتوك مقيم عزبة شعيب ــ دائرة المركز وقرر فى بلاغه بقيام كلا من " محمد. س. م" 42 عاما[ شهرته / حمص ] سبق إتهامه فى [ 7 ] قضايا بتهم " سرقة، إتلاف " أخرهم القضية جنح مركز أبوصوير بتهمة " سرقة " و شقيقه " أحمد" 31 عاما [ شهرته / لولو ] سبق اتهامه فى [ 5 ] قضايا بتهم " سرقة ومخدرات " أخرهم القضية جنح مركز الإسماعيلية بتهمة " سرقة " أملان مقيمان عزبة أبوتارى ـــ السبع آبار الغربية ــ دائرة المركز ـــ باستدراج المبلغ لمنزل مهجور بجوار منزلهما والتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "سنجة " وإحداث إصابته [ كدمات وسحجات بالظهر والزراع الأيسر ] وإجباره على خلع ملابسه وارتداء ملابس حريمى { قميص نوم } ، تصويره ، والاستيلاء على هاتفه المحمول ـــ وذلك لاعتقادهم بوجود صور على هاتفه المحمول خاصة بشقيقتهم " مها " 18 عاما ربة منزل مقيمة ذات الناحية ، وإطلاقهم سراحه عقب التأكد من فحص هاتفه وعدم وجود صور لشقيقتهم ، وأضاف أنه عند إطلاق سراحه شاهد المتهمين يستدرجان كلا من"حازم. ا .ا" 20 عاما مصاب " كدمات وسحجات بالظهر والكتف الأيسر" و"سيد " 33 عاما مصاب " كدمات وسحجات بالظهر وجروح قطعية بالفخذين " لذات المنزل.

على الفور انتقلت الأجهزة الإمنية بإشراف العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية صحبة المبلغ للإرشاد عن مكان الواقعة، حيث تم ضبط المتهمين وتواجد المجنى عليهما بمناقشة المجنى عليهما المتواجدان داخل المنزل كرهاً عنهما صحبة المتهمان قررا قيام المتهمان بالتعدى عليهما بالضرب بآلة حادة " سنجة "] ، إجبارهما على خلع ملابسهما وإرتداء ملابس نسائية { قميص نوم } ، التعدى عليهما بالضرب ، التقاط صور ومقاطع فيديو لهما ، إرغامهما على التوقيع على 5 إيصالات أمانة لكل منهما ، الإستيلاء على الهواتف المحمولة خاصتهما.

بتفتيش المسكن تم ضبط سلاح أبيض " سنجة " ، عدد من الشرائط البلاستيكية " أفيز " ، و [2] قميص نوم حريمى ، و [ 10 ] إيصالات أمانة موقع عليها منهما ، بصامة ، الهواتف المحمولة خاصة المجنى عليهما ، جهاز لاب توب خاص بالمجنى عليه الأول.

بمناقشة المتهمان أقرا بارتكابهما الواقعة لذات السبب.

تم التحفظ على المتهمين ، المضبوطات كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن ظروف الواقعة وملابساتها.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.