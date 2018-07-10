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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 12:09 م
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حبس عاطل 4 أيام لانتحاله صفة موظف حكومى للنصب على المواطنين بالعجوزة

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 10:50 ص
حبس عاطل 4 أيام لانتحاله صفة موظف حكومى للنصب على المواطنين بالعجوزة حبس - صورة أرشيفية
كتب سليم على
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قررت نيابة العجوزة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانتحال صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية، والنصب على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.  

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، ورود معلومات لضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، تفيد قيام "رجب. ر" بانتحال صفة موظف بجهة حكومية، للنصب على راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل  ذلك. 

وأشارت التحقيقات، إلى أن التحريات أكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم، أثناء تواجده بمكتب مستأجر بالعجوزة، وبحوزته 3 كارنيهات مزورة تحمل بياناته وصورته الشخصية يفيد كونه موظف بإحدى الجهات الحكومية، بالإضافة إلى 20 جواز سفر لضحاياه، وكمية من الأوراق والمستندات والمؤهلات العلمية خاصة بضحاياه،  وكمية من إيصالات استلام النقود تفيد استيلائه على مبالغ مالية كبيرة من ضحاياه، ومبلغ 31 ألف جنيه.

وبسؤال بعض ضحاياه حال تواجدهم بالمكتب أثناء ضبط المتهم، أقروا بتعرفهم عليه من خلال إحدى صفحات الإنترنت وأوهمهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم بالخارج.


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