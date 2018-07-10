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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 03:32 م
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حبس عاطلين سرقا توك توك بالإكراه من سائق فى حلوان

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 01:53 م
حبس عاطلين سرقا توك توك بالإكراه من سائق فى حلوان حبس-أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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قررت نيابة حلوان الجزئية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامهما بسرقة توك توك بالإكراه من سائق بدائرة قسم شرطة حلوان.

كانت قوة أمنية من قسم شرطة حلوان تلقت استغاثة من"و.م" 36 سنة سائق توك توك، وقرر أنه حال سيره بدراجته البخارية "توك توك" بمنطقة ركن فاروق ـ دائرة القسم استوقفه شخصان "أدلي بأوصافهما التقريبية"، وطلبا منه توصيلهما إلي المنطقة محل البلاغ، وعقب وصولهما هدده أحدهما بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته ولدى مقاومته لهما تعدى عليه الأخر بالضرب باستخدام مطرقة كاوتش محدثاً إصابته المشار إليها، واستوليا منه علي التوك توك كرهاً عنه، ولاذا بالفرار .

ومن خلال تتبع خط سير هروب المتهمين، ومن خلال ما أدلى به المجني عليه من أوصاف أمكن ضبطهما، وتبين أنهما كل من، "محمد.خ.م" 27 سنة سابق اتهامه فى قضايا و"أحمد.م.ع" 26 سنة عاطل بحوزته مطواة، أثناء استقلالهما  الدراجة البخارية "توك توك" المستولى عليه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما.

وبسؤال المجنى عليه تعرف على المتهمين والدراجة البخارية واتهمهما بسرقته بالإكراه وإحداث إصابته، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، والتى أصدرت قرارها السابق.


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