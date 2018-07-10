حبس شقيقين سرقا هاتف تاجر تحت تهديد السلاح بمصر القديمة

كتب أحمد إسماعيل

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية برئاسة المستشار محمد الطنباري، حبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة هاتف تاجر بالإكراه.

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وبيان وجود وقائع مماثلة من عدمه.

تعود تفاصيل القضية عندما ألقى الرائد محمود حامد معاون مباحث قسم شرطة مصر القديمة، أثناء تفقد الحالة الأمنية بمنطقة سور مجرى العيون، القبض على كل من "بلال ع م" 28 سنة، عاطل، السابق اتهامه في 4 قضايا أخرهم "سلاح أبيض" وبحوزته سلاح أبيض "مطواة"، وشقيقه "فؤاد خ ع" 27 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 10 قضايا آخرها "نشل"، وبحوزته هاتف محمول، عقب قيامهما بسرقة هاتف محمول من "محمد ع ع" 49 سنة، تاجر، أثناء استقلاله أتوبيس هيئة النقل العام كرهاً عنه تحت تهديد سلاح أبيض"مطواة" المضبوطة بحوزة الأول.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وبسؤال المجنى عليه تعرف على المتهمين واتهمهما بسرقته بالإكراه، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.