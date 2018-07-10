جمارك "الدخيلة" تضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الألعاب النارية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لحركة الحاويات بجمارك الدخيلة، برئاسة سعيد جاد الكريم محاولة تهريب كمية كبيرة من الألعاب النارية المحظور استيرادها طبقا لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص ولخطورتها على صحة المواطنين والأمن العام

وبناء على إخبارية سرية مقدمة العدوى مصطفى رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية من الإدارة العامة لحركة الدخيلة بورود معلومات عن اعتزام شركة ا. ا. ل. ا استيراد كمية كبيرة من الأصناف الممنوعة والمخالفة مشمول البوليصة رقم 42751148506 بعدد 4 حاويات بوزن 103 طن قادمة من الصين مرورا ببيروت بيان جمركى رقم 821 لسنة 2018 غرفة تجارية والصنف الوارد طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن خامات PVC منشأ الصين.

وتم تشكيل لجنة جمركية رجال الحركة بنقطة الفحص الثانية من يسرى عبد العال مدير إدارة الحركة بمنطقة الفحص والمعاينة الثانية محمد البسيونى مدير إدارة التعريفة منطقة الفحص والمعاينة الثانية وياسر السمان مدير إدارة مكافحة التهرب وطلعت مراد مدير إدارة الأمن وأحمد أنور جميع مأمور الحركة ومحمد مجاهد مأمور التعريفة.

وبتفتيش الحاوية تبين وجود كمية كبيرة من الألعاب النارية المتنوعة بها ألعاب نارية عبارة عن صواريخ وشماريخ أنواع وأحجام وطلقاتها متعددة محظور دخولها للبلاد

وقرر يسرى رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركى وإخطار الجهات الأمنية.



















