video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 10 يوليه 2018 06:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على الملابس والأوراق المطلوبة لاختبار قدرات التربية الرياضية× 8 معلومات

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 06:00 ص
تعرف على الملابس والأوراق المطلوبة لاختبار قدرات التربية الرياضية× 8 معلومات امتحانات قدرات الثانوية العامة - أرشيفية
وائل ربيعى
إضافة تعليق

ينشر "اليوم السابع"، قائمة بالملابس الرياضية المطلوبة لاختبارات القدرات بكليات التربية بالجامعات المختلفة، وكذلك الأوراق المطلوبة خلال عملية إجراء هذه الاختبارات كشرط أساسيا للقبول بها، التى بدأت منذ الثلاثاء الماضى وتستمر حتى يوم 23 يوليو الجارى.

 

1-    ملابس البنين (فانلة بدون اكمام – بنطلون قصير (شورت) حذاء خفيف - شراب قصير ابيض - لباس بحر (مايوه).

2-    ملابس الطالبات: ( لباس بحر ( مايوه– بلوزة – بنطلون تدريب – حذاء خفيف – شراب قصير ابيض).

3-    يتقدم الطالب ( الطالبة ) شخصيا إلى لجنة الاختبارات التى سيؤدى الاختبار أمامها فى التاريخ المحددلة  فى تمام الساعة 8 صباحا ومعه

4-     الايصال الدال على تسجيل اسم الكلية المتقدم لها  لاختبارات القدرات التى قام الطالب بطبعها من الموقع

5-    عدد 6 صور شخصية مقاس  4  ×6سم .

6-    اصل رقم الجلوس وصورة منة

7-    صورة من البطاقة الشخصية .

8-    شهادات التفوق الرياضى ( فى حالة وجودها ) للحاصلين على بطولات رياضية .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"طلاب الثانوية يواجهون الخوف من النتيجة بالإقبال على القدرات".. "التعليم العالى": 55 ألف طالب حجزوا الاختبارات وأعمالها منتظمة بالكليات.. السيد عطا للطلاب: احذروا لن يتم فتح الباب لامتحانات القدرات مرة أخرى

عميد فنون جميلة المنصورة: تطوير صيغة امتحان القدرات.. والتصحيح إلكترونى

صور..بدء موسم سبوبة "كورسات" امتحان القدرات بكليات الفنية والتطبيقية بالإسكندرية

وزير التعليم العالى يصدر قرارا بتشكيل لجنة لمراقبة امتحانات القدرات بالجامعات

اختبارات القدرات

كليات القدرات

التربية الرياضية




لا تفوتك
مصادر بـ"التعليم": إعلان نتيجة الثانوية العامة الخميس وارد بنسبة 95%

مصادر بـ"التعليم": إعلان نتيجة الثانوية العامة الخميس وارد بنسبة 95%

سامح شكرى: قطر أصابت المنطقة وشعوبها بأضرارا كثيرة والمقاطعة مستمرة

سامح شكرى: قطر أصابت المنطقة وشعوبها بأضرارا كثيرة والمقاطعة مستمرة

"أطفال كهف الموت.. الإنسانية أولا".. منقذ تايلاندى أول الضحايا.. فرق دولية بالتعاون مع السلطات التايلاندية تُنقذ 8 من أصل 12.. رسائل الصغار هزت القلوب.. والدعاء لرؤيتهم فى نهائى المونديال "لا يكف" بعد دعوة فيفا

"أطفال كهف الموت.. الإنسانية أولا".. منقذ تايلاندى أول الضحايا.. فرق دولية بالتعاون مع السلطات التايلاندية تُنقذ 8 من أصل 12.. رسائل الصغار هزت القلوب.. والدعاء لرؤيتهم فى نهائى المونديال "لا يكف" بعد دعوة فيفا

بطل مونديال روسيا 2018 فى عيون نجوم الألعاب الشهيدة.. محمد إيهاب يتوقع فوز فرنسا.. رمضان درويش يتفق مع أحمد صلاح على قوة بلجيكا.. زين "اليد" يميل للديوك ونهلة سامح قائدة طائرة الأهلى تشاركه نفس الترشيح

بطل مونديال روسيا 2018 فى عيون نجوم الألعاب الشهيدة.. محمد إيهاب يتوقع فوز فرنسا.. رمضان درويش يتفق مع أحمد صلاح على قوة بلجيكا.. زين "اليد" يميل للديوك ونهلة سامح قائدة طائرة الأهلى تشاركه نفس الترشيح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة