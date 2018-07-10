تعرف على الملابس والأوراق المطلوبة لاختبار قدرات التربية الرياضية× 8 معلومات

وائل ربيعى

ينشر "اليوم السابع"، قائمة بالملابس الرياضية المطلوبة لاختبارات القدرات بكليات التربية بالجامعات المختلفة، وكذلك الأوراق المطلوبة خلال عملية إجراء هذه الاختبارات كشرط أساسيا للقبول بها، التى بدأت منذ الثلاثاء الماضى وتستمر حتى يوم 23 يوليو الجارى.

1- ملابس البنين (فانلة بدون اكمام – بنطلون قصير (شورت) حذاء خفيف - شراب قصير ابيض - لباس بحر (مايوه).

2- ملابس الطالبات: ( لباس بحر ( مايوه– بلوزة – بنطلون تدريب – حذاء خفيف – شراب قصير ابيض).

3- يتقدم الطالب ( الطالبة ) شخصيا إلى لجنة الاختبارات التى سيؤدى الاختبار أمامها فى التاريخ المحددلة فى تمام الساعة 8 صباحا ومعه

4- الايصال الدال على تسجيل اسم الكلية المتقدم لها لاختبارات القدرات التى قام الطالب بطبعها من الموقع

5- عدد 6 صور شخصية مقاس 4 ×6سم .

6- اصل رقم الجلوس وصورة منة

7- صورة من البطاقة الشخصية .

8- شهادات التفوق الرياضى ( فى حالة وجودها ) للحاصلين على بطولات رياضية .