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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 08:39 م
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تسمم 4 أطفال فى الدقهلية بعد تناولهم أكياس "أغذية محفوظة"

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 06:55 م
تسمم 4 أطفال فى الدقهلية بعد تناولهم أكياس "أغذية محفوظة" تسمم
الدقهلية شريف الديب
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أصيب أربعة أطفال بمركز المنزلة بحالة تسمم بعد تناولهم أكياس من منتج رقائق البطاطس اشتروها من أحد محلات المنطقة.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة المنزلة، من مستشفى المنزلة العام بوصول كُل من ريماس م ر - 6 سنوات، وشقيقها أحمد l ر - 3 سنوات، ريتاج ع إ - 3 سنوات، وشقيقتها آسر ع إ - 4 سنوات يقيمون بندر المنزلة مصابين بحالة إعياء وآلام بالبطن ( إدعاء تسمم غذائى ) وتم تحويلهم إلى مستشفى الأطفال بالمنصورة، بالانتقال وسؤال أهليهم قرروا إصابة الأطفال عقب تناولهم أكياس البطاطس وآيس كريم، ولم يتهموا أحدا بالتسبب فى ذلك.

كُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وجهنا ضباط إدارة شرطة التموين لعمل حملة تموينية على المحلات بالمنطقة بالتنسيق مع مفتشى الأغذية وإدارة تموين المنزلة.

 

 

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