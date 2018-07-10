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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 07:37 م
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ترودو يطالب الحلف الاطلسي ب"رد واضح وحازم" على بوتين

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 06:24 م
ترودو يطالب الحلف الاطلسي ب"رد واضح وحازم" على بوتين ترودو
أ ف ب
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دعا رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، اليوم الثلاثاء، حلف شمال الأطلسى إلى توجيه "ردّ واضح وحازم" إلى روسيا، التى اتهمها بالوقوف خلف وفاة بريطانية إثر تعرضها لغاز الأعصاب نوفيتشوك، معلنا من ريجا تمديد مهمة البعثة الكندية فى لاتفيا حتى عام 2023.

وصرّح ترودو للصحافة أن "غزو القرم" من جانب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، و"تدخلاته فى حوض دونباس، وأفعاله فى أمكان أخرى من العالم، خصوصا على الأراضى الانجليزية فى سالزبرى، هى أمور تتطلب ردّا واضحا وحازما من جهة المجتمع الدولى".

ويأتي تصريح ترودو عشية قمة لحلف شمال الأطلسى تُعقد الأربعاء والخميس فى بروكسل مخصصة للنفقات العسكرية للدول الأعضاء، التى يعتبرها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب غير كافية ولتهديدات روسيا المتزايدة لأمن الخاصرة الشرقية للحلف.

 

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