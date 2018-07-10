ترامب: بوريس جونسون "صديقى" ومستقبل "تيريزا ماى" يحدده الشعب البريطانى

أ ف ب

أشاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الثلاثاء، بصديقه وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون، الذى استقال، الاثنين، بسبب خلافه مع توجهات رئيسة الوزراء تيريزا ماى، حول بريكست.

وقال ترامب، فى البيت الأبيض - قبيل بدئه جولة أوروبية تقوده إلى بلجيكا لحضور قمة حلف شمال الأطلسى ثم إلى بريطانيا، حيث يلتقى "ماى" الجمعة - إن "بوريس جونسون صديقى، كان وديًا جدًا معى"، وأضاف "لقد دعمنى كثيرًا، ربما اتحدث إليه حين أصل إلى هناك".

وتابع ترامب "أقدر بوريس جونسون، قدرته على الدوام"، لافتا إلى أنه لم يتحدث إلى "ماى"، بعد استقالة جونسون، ووزير بريكست ديفيد ديفيس، الاثنين، وسئل عن مصير رئيسة الوزراء المتمسكة بالحكم رغم أنها تواجه خطر التصويت على الثقة بحكومتها بعد استقالة الوزيرين، فأجاب "يعود إلى الشعب البريطانى أن يقرر مستقبل ماى"، وقال أيضًا "ثمة تفاهم كبير بيننا، تربطنا علاقة جيدة جدا، وهذا الأمر يعود بطبيعة الحال إلى الشعب ولا يتعلق بى".